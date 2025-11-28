El STEI se suma al acuerdo para que los docentes de la concertada el 2,9% pero aprieta para que se adelante a 2026

Reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada celebrada este viernes - CAIB

PALMA 28 Nov.

El STEI se ha sumado al principio de acuerdo firmado entre la Conselleria de Educación y Universidades y los sindicatos para hacer efectivo el pago del 2,9% del incremento salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros concertados.

La decisión, a la que se han sumado el resto de organizaciones sindicales, se ha adoptado durante la reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada celebrada este viernes.

El principio de acuerdo establece el pago de los aproximadamente 15 millones de euros en dos fases, la mitad durante primera durante 2026 y la otra a lo largo del 2027, siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

Los sindicatos, según ha indicado el STEI, han aceptado "con reticencias" un pacto sobre el que la Conselleria ha dicho que "no tiene margen de mejora por motivos presupuestarios a pesar de su voluntad".

La organización ha criticado que los docentes de las concertada sean considerados como "profesorado de segunda" al no disponer del mismo calendario de pagos que los de la pública.

Es por ello que ha pedido el compromiso del Govern para que, en el caso de que haya disponibilidad presupuestaria y a los docentes de la pública se les adelante el abono de estas cantidades a 2026, también los de la concertada se beneficien de ello.

La propuesta de acuerdo también incluye una cláusula que prevé que, si presupuestariamente es posible, se avanzará en la recuperación de los porcentajes acordados.