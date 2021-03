Sucesos.- Los detenidos por torturas a un discapacitado eran de dos grupos de Palma y Manacor que no se conocían

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los siete detenidos por presuntamente vejar, humillar y torturar a un hombre con discapacidad intelectual en Manacor (Mallorca) formaban parte de dos grupos de Palma y Manacor que no se conocían entre ellos previamente.

Según han informado desde la Policía Nacional este miércoles, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales. En estos momentos, se les acusa de presuntos delitos de vejaciones y lesiones, aunque durante la fase de investigación se determinará si puede haber delito de detención ilegal.

La Policía Nacional ha asegurado que no hay constancia de una denuncia por supuestas amenazas al hombre, aunque ha matizado que no significa que no se produjeran durante el suceso.