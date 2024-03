Suñer defiende su "idoneidad" para liderar la secretaría de Desarrollo Educativo: "De lo contrario, no habría aceptado"

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, ha defendido su "idoneidad" para encabezar el cargo, asegurando que "en caso contrario, no habría aceptado".

"El conseller de Educación, Antoni Vera, consideró que yo era la persona idónea para ocupar el cargo y, personalmente, me vi suficientemente preparado para ponerme al frente de la Secretaría Autonómica; en caso contrario, como ya he dicho, no habría aceptado", ha justificado Suñer durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament.

Durante su intervención, que ha ocupado alrededor de diez minutos, el secretario autonómico ha repasado su currículum, recordando que se graduó en Ciencias Empresariales y tras estar unos años en la empresa privada, pasó a trabajar en el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec).

Seguidamente, ha realizado una breve revisión de las tareas que ocupan a la Secretaría Autonómica. Entre ellas, ha destacado algunas como la coordinación de las direcciones generales de Planificación y Gestión Educativa, la de Formación Profesional y Ordenación Educativa, y la de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa.

"La modificación de la estructura de la Conselleria responde a la voluntad de ofrecer una mejor y más rápida respuesta a las demandas diarias de la comunidad educativa", ha insistido el secretario autonómico.

En esta línea, ha hecho referencia a las demandas detectadas de los equipos directivos a lo largo de las distintas visitas realizadas.

"Por ello, las infraestructuras educativas, el transporte escolar, las actividades complementarias, la digitalización, los materiales didácticos y libros de texto, así como la justificación de fondos europeos y nacionales, alcanzan el rango de Secretaría Autonómica", ha reiterado Súñer, comprometiéndose a "dotar de la importancia que merecen todas estas cuestiones fundamentales para el funcionamiento diario de los centros".

Para finalizar, ha reconocido que "nadie sabe de todo" y él no es "una excepción", pero sí ha afirmado estar "comprometido al 100% para ayudar a mejorar la gestión educativa".

"Quien tiene voluntad tiene la fuerza, y les puedo asegurar que a mí no me falta ni fuerza ni voluntad para ponerme al frente de esta tarea", ha finalizado.