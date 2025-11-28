El Supremo obliga al IbSalut a incluir el complemento salarial en las pagas extraordinarias de un médico

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha obligado al IbSalut a incluir el complemento salarial de formación en las pagas extraordinarias que un médico interno residente percibió entre 2020 y 2022.

La sentencia, dictada hace unas semanas y consultada por Europa Press, estima el recurso de casación interpuesto por el demandante después de que un juzgado de lo social y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) le negaran la inclusión de este complemento en las pagas extra que habitualmente se abonan en junio y diciembre.

El representante legal del médico, no obstante, elevó la cuestión hasta el Supremo para que resolviera la controversia entre esas dos resoluciones y una dictada en 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sí avalaba la inclusión de los complementos.

Ahora, el Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación para unificar la doctrina --al entender que quien llevaba la razón era la justicia madrileña--, anula las dos sentencias anteriores y determina que el complemento de formación debía haberse incluido en el importe de las pagas extraordinarias.

La parte demandante estimó que la cantidad que debería haber percibido el médico en las cinco pagas extraordinarias que percibió entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2022 ascendería hasta los 8.544 euros, cuando percibió cerca de 3.300 euros.

ABRE LA PUERTA A MÁS RECLAMACIONES

El despacho Unive Abogados, en un comunicado, ha considerado que esta sentencia ha provocado un cambio en la jurisprudencia --la misma argumentación fue usada por el TS en una sentencia dictada en julio-- que consolida el criterio de forma definitiva para todas las administraciones públicas.

A su parecer, el Alto Tribunal ha establecido que los complementos salariales que forman parte de la retribución habitual de los empleados públicos --aquellos que se perciben de forma fija, periódica y vinculados a su actividad normal-- deben incluirse también en las pagas extraordinarias, las vacaciones y los periodos retribuidos sin prestación efectiva de servicios.

Eso, ha apuntado el despacho, abre un escenario de reclamaciones para miles de docentes de Baleares en cuya estructura retributiva están contemplados varios complementos de carácter fijo y periódico, como el específico general, los sexenios, la carrera profesional o el autonómico.

La ley de educación autonómica fija que todos estos conceptos son parte estable del salario del profesorado, lo que según Unive "refuerza la obligación de integrarlos también en las pagas extraordinarias".

El despacho ha analizado distintos casos reales en el archipiélago y ha detectado que, en muchos de ellos, las pagas extraordinarias no reproducen íntegramente la estructura retributiva mensual pese a que se tratan de complementos que forman parte de la actividad ordinaria del puesto.

Esta diferencia, conforme a la doctrina fijada por el Supremo, "puede dar lugar a reclamaciones de cantidades correspondientes a los últimos cuatro años siempre que la persona afectada actúe antes del vencimiento legal".

El plazo límite para reclamar la paga extraordinaria de la Navidad de 2021, por ejemplo, finaliza este próximo domingo.

Ante esta situación, Unive ha recomendado a los docentes y empleados públicos de Baleares a revisar sus nóminas y pagas extraordinarias para comprobar si su estructura retributiva se haya trasladado de manera correcta.