Suspenden el juicio por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor por las dudas sobre la titulación de un perito

Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor durante el juicio en la Audiencia Provincial. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado que juzga por asesinato a la madre y al tío del bebé que murió tras ser arrojado a un contenedor en noviembre de 2023 en Porto Cristo ha acordado suspender la vista pública por las dudas respecto a la titulación de un perito que declaró este martes a la propuesta de la defensa de la madre.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) han indicado que la vista se ha suspendido cuatro días a la espera de la aparición de la documentación, tal y como prevé la Ley del Jurado.

El próximo miércoles, han indicado las mismas fuentes, la magistrada se volverá a reunir con las partes personadas en el procedimiento.

Cabe recordar que el juicio con jurado arrancó el pasado lunes y que la madre y el tío de la criatura se enfrentan a prisión permanente revisable. Una tercera persona, la cuñada de la madre, está acusada de omisión de socorro.