El pediatra que atendió al bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo cree que nació vivo

Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor durante el juicio en la Audiencia Provincial. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor que estaba de guardia de Pediatría en el Hospital de Llevant, hasta donde la policía local llevó al bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, ha dicho este martes que cree que la criatura nació viva, aunque por las circunstancias pudiera llegar al centro hospitalario sin signos de calor o temperatura.

Ha sido al inicio de la segunda sesión del juicio con jurado que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

El facultativo ha explicado que al incorporarse al equipo que estaba reanimando a la criatura apreció algún "indicio de vida", aunque ha admitido que el feto, de unas 22 o 26 semanas, tenía "muy pocas probabilidades de viabilidad" y más en las condiciones en las que habría venido al mundo y las características del hospital.

PIDEN PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

El juicio sigue en la Audiencia Provincial a lo largo de la semana y la declaración de los acusados, que han pedido ser interrogados en último lugar, se espera para el viernes.