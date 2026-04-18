Taltavull apoya al papa León XIV frente a las críticas de Trump

Archivo - El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. - OBISPADO DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha expresado su personal apoyo y comunión con el papa León XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le acusa de "débil" ante la delincuencia y "nefasto" en política exterior.

El prelado ha expresado igualmente su adhesión y reconocimiento a la labor pastoral que está desarrollando el pontífice durante su viaje a África.

"Quiero manifestar mi personal adhesión y comunión al papa León XIV en su valiente aportación a la construcción de la paz, tanto en lo que hace referencia a la respuesta inmediata a la crítica continuada que ha recibido de parte del presidente Trump, como todo el ministerio pastoral que está desarrollando en su actual viaje a África, concretamente a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial", ha indicado Taltavull a través de un comunicado difundido por el Obispado.

Después de que Trump, entre otros calificativos, haya reconocido que "no es fan" del papa porque "no está haciendo un buen trabajo" y de sus imágenes con inteligencia artificial convertido en Jesucristo, Taltavull ha agradecido a León XIV su claridad a la hora de señalar que "ay de los que doblegan las religiones y el nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo sórdido y tenebroso".

El obispo de Mallorca ha destacado del papa que allá por donde pasa deja una palabra de esperanza y de ánimo que ha invitado a los católicos de la diócesis a seguir recogiendo.

Taltavull, en referencia a algunas de las últimas manifestaciones de León XIV durante su viaje por África sobre la urgencia de edificar una sociedad donde reine la paz y la reconciliación, ha invitado a los fieles a hacerlas suyas. "Apliquémonoslo. También va para nosotros", ha concluido.