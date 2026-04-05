Taltavull llama a "defender la vida" contra "la cultura de la muerte" en la misa del Domingo de Pascua

Momento de la misa del Domingo de Pascua en la Seu de Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha animado a los creyentes a "defender la vida" en contra de "todos los signos de la cultura de la muerte".

Así lo ha reivindicado el prelado de la isla durante su homilía en la misa oficiada este Domingo de Pascua, ante una Seu de Mallorca llena de feligreses.

La ceremonia ha comenzado con la tradicional Procesión del Encuentro entre la Virgen y Jesucristo resucitado, que ha transcurrido dentro de la catedral. Después se ha proclamado la resurrección de Cristo que habría "vencido a la muerte con la bendición apostólica".

Taltavull ha invitado a los presentes guardar un momento de silencio para arrepentirse de los pecados y que "Dios los perdone al concederles la vida eterna".

Posteriormente, se han intercalado los cantos corales con las lecturas de los 'Hechos de los apóstoles', la carta de San Pablo a los corintios y el 'Evangelio' de San Juan, para dar paso al sermón del obispo pronunciado en catalán y castellano.

En su discurso, se ha referido a la "paz" que habría traído "el resucitado" y ha citado a la 'Biblia' en la parte que se plantea "hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios".

"¿Por qué es tan difícil asemejarse a Dios? A veces se percibe la imagen de un ser humano a la deriva o un mundo que huye de la vida y de obstina en sembrar la muerte, como estamos padeciendo de una forma ilógica e irracional en estos tiempos", ha señalado.

Igualmente, ha conminado a los fieles a "emprender una vida nueva" al asimilar este cambio al momento en el que Cristo, "con el poder admirable del Padre, resucitó de los muertos".

"Esta es la convicción que anima a vivir, la fe en Cristo resucitado para defender la vida con todas las fuerzas frente a todos los signos de la cultura muerte en las personas y los pueblos", ha sostenido.

Para Taltavull, el Domingo de Pascua es la "fiesta de las fiestas", puesto que en ella "todas encuentran su origen y proyección". Por eso, ha recalcado que esta "fiesta" se "actualiza" cada vez que se acude a la eucaristía cada domingo, por lo que ha exhortado a acudir a los actos religiosos porque "un cristiano que no se alimenta de la palabra, poco a poco fenece".

De este modo, el obispo ha animado a "acostumbrarse" a descubrir a Jesucristo en "los signos de la vida, la paz, el amor, la verdad, la humildad y el amor a los demás".

La liturgia ha seguido con más cantos del coro, la bendición de Taltavull y otros canónigos por la nave central de la Seu, las plegarias, en las que Taltavull ha hecho un llamamiento a la paz.

"En este tiempo convulso de la guerra pidamos la presencia del resucitado en el mundo, especialmente donde hay conflicto, para que los pueblos se entiendan, el diálogo gane y las personas se encuentren para quererse y trabajar por un mundo mejor", ha subrayado.

La ceremonia ha concluido con la entrega de los sacramentos a los feligreses, los deseos de Taltavull por un feliz día de Pascua y un buen año y la entonación del 'Aleluya'.