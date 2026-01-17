Los 'tardeos' de Sant Sebastià llenan de música la plaza Joan Carles I y la plaza Major de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 'tardeos' de Sant Sebastià han llenado de música las plazas Joan Carles I y la plaza Major de Palma.

Hay que recordar que el 'tardeo' en la plaza Joan Carles I ha contado con la participación de Ángel Olivero, Aina Losange, Sideways (Sebastià Ribot) y la agrupación Tardeo Palma DJ's.

Por su parte, la plaza Major ha contado con propuestas musicales como Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.