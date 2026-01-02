La tasa de gripe baja en Baleares en la semana de Navidad y se sitúa en 81 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Imagen de recurso de un hombre tosiendo. - POCKETLIGHT/ISTOCK - Archivo

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de gripe en Baleares ha bajado durante la semana de Navidad --entre el 22 y el 28 de diciembre-- y se sitúa en 81,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 88,9 casos de la semana previa.

Según datos del Servicio de Salud de Baleares, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) de toda la población es de 502,9 casos por cada 100.000 habitantes, superior a los 487,2 casos de la semana anterior.

En el caso de las personas mayores de 60 años la subida de la tasa de IRA es más intensa, pasando de 399,9 casos a los 514,7 casos de la semana 52 del año.

Las infecciones por Covid-19 se sitúan en 1,8 casos por cada 100.000 habitantes, parecida al 2 de la semana previa, y en 2,2 en la población mayor de 60 años. Mientras que las infecciones por bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años se sitúan en 477,6 casos, un 28 por ciento más que en la semana previa.

Igualmente, en el caso de las neumonías en toda la población, la tasa es de 19,1 casos por cada 100.000 habitantes, un 31 por ciento más que los datos de la semana anterior.

En cuanto a la situación epidemiológica en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 22,6 casos por cada 100.000 habitante, superior a la tasa de la semana pasada de 18,1 casos.