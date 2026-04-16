El Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra estrena este viernes la producción propia de Cort 'No tot foren flors i violes'

Ensayo 'No tot foren flors i violes' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra estrenará este viernes la obra 'No tot foren flors i violes', una producción propia del Ayuntamiento de Palma y obra original del dramaturgo Manel I. Serrano.

Según ha subrayado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la obra rinde homenaje a toda una generación de mujeres que, en una época marcada por las dificultades sociales y económicas, consiguieron abrirse camino en el mundo del teatro sin renunciar a las responsabilidades que debían afrontar en su día a día.

Dirigida por Marcos Cabotá, la propuesta en clave de comedia cuenta con las actuaciones de cuatro actrices vinculadas al talento local, Aina Compte, Marina Font, Mar Fiol y Moritz Bonnin.

La obra, han destacado, invita al público a compartir un viaje emocional a través de la memoria de la protagonista, Mariona, una reconocida actriz que está a punto de recibir un premio por toda su trayectoria y que rememora su vida desde su hábitat natural, el camerino.

Así, mediante la evocación de sus recuerdos, el espectador se familiariza con los inicios de una vocación surgida en tiempos adversos, reviviendo las primeras audiciones, los primeros papeles, y, en definitiva, las incertidumbres y penurias de una profesión que Mariona llevó adelante con una innegable dedicación.

La obra plantea un recorrido por la evolución del teatro desde la posguerra hasta los años 80, dibujando el retrato íntimo y colectivo de una época, ha destacado el Ayuntamiento.

En palabras del regidor de Cultura, Javier Bonet, con esta producción el Consistorio "reafirma su compromiso con la creación cultural local y la recuperación de la historia de las mujeres que hicieron del teatro un acto de resistencia y pasión".

Por su parte, el director del montaje, Marcos Cabotá, ha señalado que 'No tot foren flors ni violes' "transporta a una etapa oscura del pasado, cuando el arte luchaba por sobrevivir en un ambiente social y económico asfixiante".

Además de la función de estreno, este viernes a las 20.00 horas, están previstas otras dos representaciones de la obra este sábado y domingo, a las 20.00 y 18.00 horas, respectivamente. El precio de cada localidad es de 14 euros.