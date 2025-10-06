El evento reunirá a representantes de diferentes países del mundo para debatir sobre el liderazgo político de las mujeres

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá los días 6 y 7 de noviembre el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, un evento impulsado por el Fons Mallorquí de Cooperació y el Consell de Mallorca, que reunirá a representantes de diferentes países del mundo para debatir sobre el liderazgo político de las mujeres.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el Teatre Principal de Palma acogerá los días 6 y 7 de noviembre el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, un evento impulsado por el Fons Mallorquí de Cooperació y la institución insular, que reunirá a representantes de 13 países --entre ellos Bolivia, Perú, Ecuador, Irlanda, Marruecos, Palestina, Líbano, Senegal o la República Democrática del Congo-- para debatir y reforzar el liderazgo político de las mujeres y seguir impulsando su participación y defensa de los derechos a escala global.

La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que "este encuentro será un espacio para el debate, el intercambio y la construcción de nuevas estrategias para fortalecer el liderazgo de las mujeres en la política del Norte y del Sur global, para establecer nuevas líneas de colaboración y reforzar la presencia y la influencia de las mujeres en la gobernanza local". Además, Roca ha subrayado que la iniciativa consolidará Palma como punto de encuentro del liderazgo local con perspectiva de género y como espacio de cooperación internacional para avanzar hacia una gobernanza más inclusiva.

Por su parte, el presidente del Fons Mallorquí de Cooperació, Llorenç Perelló, ha remarcado que 'Les Elegides' se ha convertido en un proyecto referente de cooperación internacional que une experiencias del Norte y del Sur global y contribuye a transformar las políticas públicas desde el territorio y con mirada de género". Perelló ha añadido que "este segundo encuentro quiere reforzar las alianzas entre mujeres electas, consolidar la red internacional y promover la innovación en la gobernanza local con enfoque inclusivo".

UN PROYECTO REFERENTE INTERNACIONAL: 'LES ELEGIDES'

El proyecto 'Les Elegides', impulsado por el Fons Mallorquí del Consell de Mallorca, se ha consolidado como una red internacional de mujeres electas locales que une experiencias del Norte y del Sur global. Entre sus principales logros destacan: el Primer Encuentro Internacional en Mallorca con 80 mujeres de ocho países; el asesoramiento a 26 municipios de Bolivia en políticas con enfoque de género y el apoyo a redes de mujeres en Perú; la creación del Grupo Motor en Mallorca y la firma de la Declaración de 'Les Elegides' en Bolivia, con la participación de 62 mujeres electas, así como el reciente lanzamiento del sitio web de 'Les Elegides', galardonado con el premio PLATFORMA como proyecto transformador en este 2025.

Según datos de ONU Mujeres (2025), solo el 35,5 por ciento de los representantes de los órganos deliberativos locales a escala mundial son mujeres, lo que pone de manifiesto la necesidad de espacios como este II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, que tendrá lugar en Palma con representantes de todo el mundo.