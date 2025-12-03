El Teatre Principal de Palma amplía funciones de 'Cyrano' y 'Conte de Nadal' ante la gran demanda

Bailarines interpretando una obra en el teatro. - TEATRO PRINCIPAL DE PALMA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal ha ampliado funciones para las obras 'Cyrano' y 'Conte de Nadal' dada la gran demanda y, además, inaugurará este domingo su programación navideña que contará con numerosos espectáculos de danza, música, teatro, zarzuela y espectáculos para los más jóvenes.

Según ha informado een un comunicado, 'Conte de Nadal' de Tolo Ferrà, abrirá el ciclo con una revisión del clásico de Charles Dickens. Esta obra ha ganado este año el premio Max al mejor espectáculo para el público familiar. Las entradas se han vendido en semanas, por lo que a las funciones de día 7 de diciembre, previstas a las 17.00 y 19.00 horas se ha añadido otra a las 12.30 horas.

Ante la gran demanda se han ampliado también las funciones de 'Cyrano', el montaje de la compañía La Impaciència, en coproducción con el teatro. A las funciones previstas los días 20 y 21 de diciembre se suma una función extra el sábado 20 a las 18.00 horas. Esta versión del clásico de Edmond de Rostand es un tour de force en el que tres actores interpretan múltiples personajes.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Respecto a la programación de navidad, el día 9 de diciembre a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto del guitarrista Goran Levi, un proyecto de jazz contemporáneo con una sonoridad propia, elegante e imprevisible.

El día 12 de diciembre a las 20.00 horas podrá verse 'Lo que ocurre en un instante'. Una pieza de danza contemporánea ganadora del Tanzplattform Bern 2024 de la Coproducción del Centro Coreográfico canal y teatros del Canal de Madrid, dirigida por Jesús Bernal. Es un proyecto artístico para seis intérpretes que pretende como base conceptual la percepción del instante, estableciendo una relación directa entre tiempo y creación.

Ana Rujas protagoniza 'La otra bestia' bajo la dirección de Pedro Ayose y José Martret. La obra reflexiona sobre la imposibilidad de definirse, el fracaso de la escritura y la necesidad de encuentro, recuperando el "yo es otro" de Rimbaud como motor creativo.

Los días 17 y 18 de diciembre a las 20.00 horas llegará el 'Concert de Nadal' de los coros del Teatre Principal.

El sábado 20 de diciembre, a las 20.00 horas, se podrá ver 'A Gegant', con Josep Maria Pou encarnando al escritor Roald Dahl en esta obra de Mark Rosenblatt dirigida por Josep Maria Mestres. Este montaje ha recibido tres premios Olivier 2025, incluido el de Mejor espectáculo.

La programación también inluye 'Fosca', un espectáculo contemporáneo y sensorial de Aurora Bauzà y Pere Jou, pensado para niños y diseñado para descubrir la magia y las oportunidades que ofrece la oscuridad. Las funciones serán el sábado 3 de enero a las 12.00 horas y el domingo 4 a las 12.00 y 18.00 horas.

La programación navideña cerrará con la zarzuela 'La corte de Faraón', en una puesta en escena de Emilio Sagi y la dirección musical de Carlos Aragón. Las funciones serán los días 9 a las 20.00 horas, 10 a las 18.00 horas y 11 de enero a las 18.00 horas. Con el Coro del Teatre Principal, la Orquesta Academia 1830 y solistas de renombre como Manel Esteve-Madrid, María Rodríguez y Carmen Romeo, la zarzuela narra una comedia de enredos festiva centrada en el personaje de Casto José.

Quienes asistan a los espectáculos familiares podrán disponer de dos horas de aparcamiento gratuito en los aparcamientos de Vía Roma, Plaza Mayor y Antoni Maura, presentando el ticket en la taquilla o al personal de sala para obtener un vale de descuento.