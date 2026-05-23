El Teatre Principal de Palma estrenará el jueves 'Un baúl amarillo para Nofre Taylor' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma estrenará el próximo jueves (20.00 horas) la obra 'Un baúl amarillo para Nofre Taylor', una nueva producción propia que recupera un texto casi inédito de Alexandre Ballester, escrito en 1968 y prácticamente desaparecido de los escenarios desde su estreno.

La obra, que también se representará también el viernes (20.00 horas) y el sábado (19.00 horas) en la Sala Gran del Teatre Principal, está dirigida por Marga López y cuenta con un reparto encabezado por Miquel Àngel Torrens, junto con Luca Bonadei, Alba Flor, Mariona Hauf, Sofía Muñiz, Josep Orfila y Maria Rosselló.

Según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado, narra la historia de Nofre Taylor, un millonario sin escrúpulos, paradigma del triunfador hecho a sí mismo, que ejerce el poder sobre un entorno de trabajadores y criados a su servicio.

"Recuperar la voz de Alexandre Ballester es también reivindicar una manera de mirar el mundo desde el teatro, con espíritu crítico, humor y compromiso social. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar estos días para descubrir una obra sorprendentemente actual y apoyar una producción hecha desde Mallorca y para Mallorca", ha señalado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

La directora, por su parte, ha definido al protagonista como "un personaje execrable pero muy reconocible hoy, alguien que juega con las personas como si fueran piezas de ajedrez sin pensar en las consecuencias".

El actor Miquel Àngel Torrens, que interpreta a Nofre Taylor, también ha destacado la actualidad del texto. "Aunque esté escrito en los años sesenta, sigue planteando preguntas muy vigentes sobre hacia qué mundo vamos", ha dicho.

El equipo artístico se completa con Elionor Sintes (escenografía), Núria Manzano (vestuario), Joan Fullana (iluminación y adaptación dramatúrgica), Joan Vila (diseño de sonido y música) y Davo Marín (movimiento escénico).

La función del sábado dispondrá de sobretitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares para personas con discapacidad visual y auditiva.

Las del jueves y el viernes contarán con un bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares para personas con discapacidad auditiva.