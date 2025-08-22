El Teatre Principal de Palma refuerza el circuito lírico isleño con dos óperas en la temporada de Ciutadella (Menorca)

Presentación de 'Tosca' y 'La voix humaine' en el Teatre des Born de Ciutadella - CONSELL DE MALLORCA

El Teatre Principal de Palma reforzará el circuito lírico isleño con dos óperas en la temporada de Ciutadella (Menorca).

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el Teatre Principal de Palma, siguiendo las nuevas líneas estratégicas en cuanto a la colaboración con los espacios escénicos públicos de Baleares, contribuirá a la III Temporada de Ópera del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca presentando allí las producciones 'Tosca' y 'La voix humaine'.

'Tosca', de Giacomo Puccini, en una producción del Teatro Massimo de Palermo, que podrá verse en el Principal de Palma los días 22, 24 y 26 de octubre, se representará en el Teatre des Born de Ciutadella el 31 de octubre y el 2 de noviembre. 'Tosca' tendrá el gran atractivo de ver al barítono menorquín Simón Orfila interpretando el papel de Scarpia, un papel icónico dentro de la historia de la ópera, y que durante décadas fue uno de los papeles fetiche de Joan Pons, el gran barítono de Ciutadella de prestigio mundial.

'La voix humaine' se representará el 24 y 25 de abril en el Teatre Principal de Palma y llegará al Teatre des Born de Ciutadella el 16 de mayo. Se trata de una nueva producción del Teatre Principal de Palma, que estará dirigida por Roberto G. Alonso, con las mallorquinas Gemma Camps en la dirección musical y la soprano Marga Cloquell como voz solista.

La Temporada de Ópera del Teatre des Born de Ciutadella, que llega a su tercera edición, ha sido presentada este viernes en un acto al que han asistido el alcalde de Ciutadella y presidente de la Fundación Teatre des Born, Llorenç Ferrer; la concejala de Cultura, Maria Jesús Bagur; el director insular de Cultura del Consell de Menorca, Santiago Reurer; el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard Sala; el secretario autonómico de Cultura del Govern y patrono de ambas instituciones, Pedro Vidal; el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell; el director del Teatre des Born de Ciutadella, Josep Marquès; el barítono Simón Orfila, la directora musical Gemma Camps y la soprano Marga Cloquell.

El director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, ha manifestado que "la complicidad y apuesta de Ciutadella por fortalecer la programación lírica pública compartida es una alegría para todos y un estímulo para seguir tejiendo proyectos comunes".

Por su parte, el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha comentado que "hoy el Teatre Principal y el Teatre des Born hacen del mar un puente". "Unimos esfuerzos para que la ópera tenga más vida y los artistas más caminos. Que esta colaboración sea semilla de un futuro compartido", ha subrayado.

La III Temporada de Ópera del Teatre des Born de Ciutadella se completará con la zarzuela 'El barberillo de Lavapiés', de Asenjo Barbieri, que se representará los días 30 de enero y 1 de febrero.