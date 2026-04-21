El Teatre Principal de Palma representa la ópera 'La voix humaine' el 24 y 25 de abril

El Teatre Principal de Palma representa la ópera 'La voix humaine'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma representará la ópera 'La voix humaine', del compositor Francis Poulenc a partir del texto homónimo de Jean Cocteau, los días 24 y 25 de abril a partir de las 19.00 horas.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la representación, que forma parte de la programación de la cuadragésima temporada de ópera, es una producción del propio teatro, con puesta en escena de Roberto G. Alonso, quien también firma la escenografía y el vestuario.

Las funciones dispondrán de servicios de accesibilidad como bucle magnético individual, sonido amplificado con auriculares y subtítulos en catalán y castellano. Los dispositivos deberán recogerse 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

Además, la función del sábado contará con un servicio de ludoteca gratuito. Las plazas pueden reservarse en la web del Teatre Principal y en su taquilla.

La dirección musical correrá a cargo de la directora Gemma Camps y estará compuesta por 21 músicos, con una formación creada especialmente para la ocasión.

Asimismo, el papel protagonista lo interpretará la soprano mallorquina Marga Cloquell, acompañada por la bailarina Paloma Camprodon. Por su parte, Dani Noceda estará a cargo de la iluminación.

La ópera es un monólogo lírico que retrata una conversación telefónica entre una mujer y su amante, quien le dice que la abandona para casarse con otra persona al día siguiente. La obra trata temas como la soledad, el desamor y la incomunicación, elementos que se despliegan con toda su fuerza dramática en escena.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha declarado que la producción de esta ópera busca reforzar la programación cultural y consolidar al Teatre Principal como referente cultural en la isla.