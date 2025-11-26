El Teatre Principal de Palma sigue ofreciendo aparcamiento gratuito a los asistentes a espectáculos familiares

Roca y Deudero, en el centro. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma han renovado este miércoles el convenio con la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) para ofrecer un año más aparcamiento gratuito a los espectadores del Teatre Principal de Palma que asistan a los espectáculos familiares.

Cabe destacar que del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, la Sala Pública programa toda una serie de funciones familiares de temática navideña, por lo que se podrá disfrutar de estas dos horas gratuitas en los aparcamientos subterráneos de plaza Mayor, Via Roma y Antoni Maura, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que esta medida ya se aplicó el año pasado gracias al acuerdo entre ambas instituciones y, debido al éxito y la buena acogida que tuvo, este año se consolida con la voluntad de continuar fomentando la participación de las familias en la programación cultural y hacerla más accesible a los ciudadanos.

Asimismo, Roca ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento de Palma, que siempre ha apoyado la iniciativa. El coste de la campaña será asumido como el año pasado, el 50 por ciento por parte del Consell de Mallorca y el 50 por ciento por la SMAP.

Por su parte, el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, ha destacado la importancia de este convenio, que facilita el acceso a la cultura y mejora la movilidad en la ciudad, ofreciendo una alternativa cómoda y práctica para las familias que deciden asistir a los espectáculos del Teatre Principal.

Deudero también ha subrayado que la colaboración entre instituciones es "imprescindible" para continuar impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida en Palma y garantizar la facilidad de acceso a la oferta cultural.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR DE NAVIDAD DEL TEATRE PRINCIPAL

Cabe recordar que el Teatre Principal ha preparado cinco espectáculos navideños pensados para las familias, que combinan humor, música y tradición.

La programación navideña se inicia con 'Com els pingüins', un montaje de payasos lleno de humor, que se podrá ver el viernes 21 de noviembre a las 18.00 horas y el sábado 22 de noviembre, a las 12.00 horas.

El martes 2 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto solidario 'Nika i Matsu', destinado a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad.

El domingo 7 de diciembre, a las 17.00 horas y a las 19.00 horas, la Sala Gran acogerá 'Conte de Nadal (Encapsulant Dickens)', una adaptación del clásico de Charles Dickens que acaba de ganar el Premio Max 2025 al mejor espectáculo infantil y familiar, además de otros galardones como el Feten 2024 y el Drac d'Or 2025.

Los días 21 y 22 de diciembre, a las 20.00 horas, las cuatro formaciones corales del Teatre Principal ofrecerán el tradicional Concert de Nadal, con un repertorio que combina piezas internacionales con villancicos.

Finalmente, el sábado 3 de enero a las 12.00 horas y el domingo 4 de enero en dos sesiones, a las 12.00 horas y a las 18.00 horas, se representará 'Fosca', de Aurora Bauzà y Pere Jou, un viaje visual y sonoro de la oscuridad a la luz que invita a los más pequeños a descubrir la magia que se esconde en la penumbra.