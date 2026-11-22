El secretario general del PP, Miguel Tellado, y varios candidatos del PP de Baleares, este domingo en un mitin en Campos. - PP

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha puesto el foco en las posibilidades del partido de obtener un cuarto diputado por Baleares en el Congreso, uno más que en los anteriores comicios, y ha dicho que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, hará "exactamente lo mismo" que la presidenta balear, Marga Prohens, si gobierna tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De este modo se ha expresado durante un acto de campaña celebrado la tarde de este domingo en el municipio mallorquín de Campos, el pueblo natal de Prohens.

El dirigente 'popular', según ha informado el partido en un comunicado, ha defendido que "el cambio es urgente, imprescindible y debe ser irreversible", especialmente para Baleares, donde ha llamado a conseguir el cuarto diputado en el Congreso, uno más que en los comicios de 2023.

Tellado ha asegurado que Feijóo impulsará un plan para aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso de los jóvenes y aliviar los precios del alquiler; reforzará el control de las fronteras para frenar la inmigración irregular; mejorará los servicios públicos ante el crecimiento de la población; ejecutará las infraestructuras pendientes, y atenderá las necesidades derivadas de la insularidad a través del Régimen Especial de Baleares (REB).

"Haremos exactamente lo mismo que ha hecho Marga Prohens: gestión, inversión, talento, servicio público y trabajo desde el primer momento", ha subrayado el también director de campaña del PP.

ELECCIONES "QUE CAMBIAN EL RUMBO"

El 'popular' ha subrayado la importancia de los comicios venideros, que ha considerado que marcarán "un punto de inflexión para España". "Hay elecciones que cambian gobiernos y otras que cambian el rumbo y la historia de un país. Este 29N cambiará el rumbo de España", ha afirmado.

A siete días de las elecciones y "para acabar con ocho años de sanchismo", Tellado ha lanzado un mensaje a Sánchez y a su esposa: "Pedro, Begoña, ya podéis poneros a hacer cajas porque os queda muy poquito en La Moncloa".

El candidato socialista, a su parecer, afronta la recta final de la campaña "rodeado de polémicas y sin explicaciones que ofrecer". Un hombre "solo, abandonado por sus principales colaboradores y marcado por los casos de corrupción", ha retratado.

Sí que ha puesto el acento en el hecho de que Sánchez "siga protegiendo" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zaparero "pese a sus escándalos" y ha sopesado dos posibles motivos: "O Zapatero maneja información comprometida o Sánchez está metido en el ajo".

En referencia a las palabras de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien dijo que Sánchez debería haber dado "cuatro bofetadas" a Feijóo en el cara a cara televisivo, ha criticado que el PSOE "recurra a la violencia verbal cuando no puede ganar los debates con argumentos".

DOS CANDIDATOS DE CAMPOS

En una línea similar se ha expresado el candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras --también natural de Campos--, quien ha reivindicado la importancia de las elecciones del próximo 29 de noviembre "para poner fin a ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa con Núñez Feijóo al frente".

Sagreras ha defendido que el cambio de Gobierno debe servir para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Baleares, especialmente en materia de vivienda, después de unas políticas socialistas a las que ha responsabilizado del incremento de precios.

El 'popular' ha reafirmado su compromiso de llevar la agenda balear al Senado y a defender los intereses de Mallorca ante el Gobierno, reclamando soluciones a los problemas que afectan a los residentes. Ha insistido, además, en la necesidad de recuperar una política "basada en la gestión, la seriedad y el sentido común".

En el mitin también ha intervenido la 'número cuatro' de la lista del PP al Congreso y alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, quien ha puesto en valor el compromiso de su partido de "desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas y sacar adelante la ley antiokupación".

Porquer ha dicho que conoce de primera mano "las lágrimas de desamparo y dolor" de las personas afectadas por la okupación y ha lamentado las dificultades que se ha encontrado para ayudarlas.

También ha criticado los "ocho años de sombras" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa "basada en la prosperidad, la libertad, la seguridad y la buena gestión". "Demos a nuestro país el presidente que queremos, el presidente que merecemos, pero sobre todo el presidente que todos necesitamos", ha concluido.