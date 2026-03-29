El temporal deja medio centenar de incidencias en Baleares: árboles caídos, desprendimientos e interrupción de servicios

Archivo - Árboles caídos en Sant Antoni (Ibiza) a consecuencia de un episodio meteorológico adverso. - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El temporal de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros que afecta este domingo a Baleares ha dejado en sus primeras horas medio centenar de incidentes, la mayoría por caídas de árboles.

Entre la medianoche y las 13.00 horas, el centro de coordinación de Emergencias 112 ha contabilizado 48 incidencias, de las cuales 42 han tenido lugar en Mallorca, cuatro en Menorca y dos en Eivissa.

Al menos 21 han sido por caídas de árboles, de los cuales una quincena han terminado en la calzada de alguna carretera. Ha habido, además, tres desprendimientos de elementos urbanos, ocho situaciones de riesgo de desprendimiento y siete interrupciones de servicios públicos.

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en el conjunto del archipiélago. El mismo nivel está en marcha por fuertes rachas de viento en Menorca, la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca.

El resto de Mallorca está en alerta amarilla por el viento. También en amarillo están Mallorca y Menorca por lluvias y tormentas.