El temporal deja rachas de viento de hasta 157 kilómetros por hora en Mallorca

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal registrado este sábado en Baleares ha dejado rachas de viento que en la Serra de Alfàbia, en Mallorca, han alcanzado los 157 kilómetros por hora (km/h).

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Cabrera se han registrado rachas de 111 km/h, en el aeropuerto de Ibiza de 92 km/h y en el puerto de Sóller de 91 km/h.

Otros lugares con datos destacables han sido Es Mercadal (89 km/h), Santa Maria (87 km/h), Calvià (86 km/h), Banyalbufar (84 km/h), el puerto de Pollença (84 km/h), el aeropuerto de Menorca (81 km/h) o Formentera (75 km/h).

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

También, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, está en marcha la alerta amarilla está también decretada en Menorca por fuertes vientos y en Ibiza y Formentera por fenómenos costeros.