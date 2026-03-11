El TIB pone en marcha pantógrafos que cargan en siete minutos los autobuses de la línea entre Santa Ponça y Cas Català

Presentación del pantógrafo de carga rápida - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de transporte interurbano ha puesto en marcha dos pantógrafos de carga rápida --aproximadamente en siete minutos-- que darán servicio a los autobuses híbridos eléctricos de la línea 123 Santa Ponça - Cas Català.

Los nuevos cargadores se han presentado este miércoles en un acto en el que han asistido la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Thomás; y la directora-gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Luisa Serra.

Según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los pantógrafos de carga rápida permiten suministrar electricidad a los buses híbridos eléctricos que cubren el servicio entre la plaza de Santa Ponça y Cas Català.

La línea conecta diferentes núcleos de la costa de Calvià, como Nova Santa Ponça, El Toro, Son Ferrer, Sa Porrassa, Magaluf, Palmanova, Son Caliu, Costa d'en Blanes - Portals Nous, Portals Nous, Bendinat y Ses Illetes.

Los cargadores están ubicados en las cabeceras de la línea con el objetivo de facilitar la carga rápida de los tres vehículos que actualmente prestan servicio y de los dos vehículos más que se incorporarán a finales del mes de marzo.

Durante la visita, se ha mostrado la carga de uno de los autobuses, que se ha completado en aproximadamente siete minutos, y, posteriormente, ha efectuado un trayecto con el vehículo utilizando el modo de propulsión eléctrica.

El Consorcio de Transportes de Mallorca ha asumido las obras para adecuar la zona para la instalación de los equipamientos y ha realizado una inversión de cerca de 150.000 euros, financiados con fondos provenientes del factor de insularidad.

Por su parte, la empresa Moventis ha financiado la adquisición de los pantógrafos, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros, y ha gestionado los correspondientes trámites, tanto con el Ayuntamiento de Calvià como con la empresa eléctrica, para poder poner en marcha los nuevos equipamientos.

Actualmente, la red de los buses del TIB cuenta con una flota de 18 vehículos de propulsión eléctrica, nueve buses 100% eléctricos y nueve híbridos eléctricos, y 216 buses de GNC, que contribuyen a la reducción de C02 y otros gases contaminantes.

Además, la red del TIB tiene dos pantógrafos adicionales destinados a los cuatro vehículos híbridos eléctricos que operan en la línea 425 Cala Bona - Porto Cristo.

Según la Conselleria, esto sitúa a la red TIB entre las más avanzadas de Europa en sostenibilidad ambiental.