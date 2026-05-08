El tiempo en Baleares este fin de semana: variabilidad primaveral sin descartar fuertes chubascos

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana en Baleares tiempo variable propio de la primavera con lluvias y chubascos hasta la mitad del sábado y con tendencia a mejorar de cara al domingo, cuando se espera un aumento de las temperaturas.

Según ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera comenzarán la jornada del sábado, en la que se espera cielo nuboso o cubierto, con protagonismo de lluvias y chubascos, que en las primeras horas podrían ir acompañadas de barro.

Se espera que, en general, las lluvias sean de intensidad moderada, aunque no se descartan que en el algunos puntos de las Islas se registre algún chubasco fuerte. La situación tenderá a mejorar a lo largo de la tarde del sábado.

Las temperaturas máximas se situarán el sábado entre los 18 y los 21 grados centígrados (ºC) con valores mínimos que oscilarán entre los 10 y 16ºC.

De cara al domingo y a la primera mitad de la semana que viene la situación tenderá a la estabilidad, con intervalos nubosos con predominio de nubes altas, ausencia de lluvias y con temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 20 a 26ºC el domingo, incluso subiendo a 22-27ºC el lunes, y de nuevo con valores mínimos entre 10 y 16ºC.