El tiempo en Baleares para este puente: hasta 40ºC en algunos lugares

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana marcado por el calor intenso en Baleares, con cielos despejados y avisos por temperaturas elevadas que pueden llegar a los 40 grados en algunos puntos del interior de Mallorca.

Según ha informado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Aemet Jorge Rodríguez, este viernes 15 --festivo por el día de la Asunción de la Virgen María-- se esperan brumas matinales, pero el día transcurrirá con cielos despejados. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y los 19 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 32 y 38 grados.

En este sentido, la Aemet mantiene para este viernes avisos amarillos por altas temperaturas en Ibiza y en el interior, sur y noreste de Mallorca.

El sábado continuará el tiempo estable, con viento flojo del este. Las mínimas se situarán entre 20 y 26 grados y las máximas entre 32 y 38 grados, pudiendo llegar a los 40 en el interior de Mallorca, donde habrá aviso naranja por altas temperaturas. Los avisos amarillos afectarán a todas las islas.

El domingo persistirá el ambiente soleado y el viento flojo. Las mínimas estarán entre 16 y 21 grados y las máximas entre 32 y 39, con posibilidad de alcanzar los 40 grados en algunas zonas del archipiélago.