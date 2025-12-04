El tiempo en Baleares para este puente: sol y temperaturas altas

Archivo - Una calle de Palma un día de sol - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El buen tiempo predominará este puente en Baleares, en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso y un ascenso de las temperaturas, con máximas entre 18 y 22 grados, para este puente, entre el viernes y el lunes.

Según ha informado el portavoz de la Aemet en Baleares Jorge Rodríguez a Europa Press, el viernes arrancará con cielo nuboso y algún chubasco ocasional, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca, y durante la tarde el cielo tenderá a poco nuboso.

Las temperaturas nocturnas subirán y las diurnas se mantendrán. Igualmente, este viernes predominará el viento que será del noroeste moderado y con intervalos fuertes.

Por ello, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza, Formentera y el norte y noreste de Mallorca, por intervalos de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h). Además, habrá aviso amarillo por viento en la Serra de Tramuntana, donde las rachas podrán alcanzar los 80 km/h.

El sábado el viento disminuirá y predominará el cielo poco nuboso en todas las Islas. Las temperaturas nocturnas no presentarán muchos cambios, aunque las diurnas sí que registrarán un ascenso localmente notable, ha apuntado Rodríguez. Este día las máximas podrán alcanzar entre los 18 y 22 grados.

La estabilidad continuará el domingo y el lunes, con cielo poco nuboso y las temperaturas con pocos cambios respecto al sábado. El viento será entre flojo y moderado de componente oeste.