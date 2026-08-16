El tiempo hoy, domingo 16 de agosto, en Baleares

Archivo - Unas mujer compran agua para paliar el calor - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, con nubes de evolución diurna y, por la tarde preferentemente en el interior de Mallorca, algún chubasco ocasional y aislado.
Las temperaturas presentarán pocos cambios, con noches tropicales o tórridas. El viento será flojo de componente este con brisas costeras.