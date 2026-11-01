El tiempo hoy, domingo 1 de noviembre, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, domingo 1 de noviembre - AEMET
PALMA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 1 de noviembre, intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación aislada, en general débil y ocasional, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca a partir de la tarde.
Las temperaturas presentarán pocos cambios o irán en descenso las nocturnas. El viento será entre flojo y moderado de componente norte, girando a componente oeste al mediodía y aumentando a moderado con intervalos de fuerte del norte, en Menorca y nordeste de Mallorca, por la noche.