El tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Baleares

Mapa de la predicción meteorológica para este lunes 12 de octubre. - AEMET

PALMA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este lunes en Baleares un cielo cubierto que tenderá a lo largo de la mañana a un cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna.

Igualmente, existe alguna probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ser localmente fuertes hasta la mañana en Menorca y nordeste de Mallorca y por la tarde en el interior y sur de Mallorca.

Las temperaturas nocturnas irán en ascenso, aunque en las diurnas habrá pocos cambios. En Menorca, el viento soplará en general flojo del oeste girando a norte, mientras que en el resto del archipiélago el viento será flojo con brisas costeras débiles.