El tiempo hoy, martes 13 de octubre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes predominio de cielo poco nuboso con algunas nubes de evolución diurna, baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional por la tarde en Mallorca y Eivissa.
Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. En Menorca, viento en general flojo del norte; en el resto, flojo variable con brisas costeras débiles por la tarde.