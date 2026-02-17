El tiempo hoy, martes 17 de febrero, en Baleares. - AEMEET

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso las nocturnas al final del día.

Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 km/h en general y de 140 km/h en cumbres de la sierra de Tramuntana, disminuyendo por la mañana a entre flojo y moderado de componente oeste.