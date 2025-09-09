El tiempo hoy, martes 9 de septiembre, en Baleares

Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet) prevé para este martes, 9 de septiembre en Baleares, chubascos y tormentas fuertes localmente muy fuertes o torrenciales y rachas muy fuertes asociadas a la tormenta

Además, habrá cielo nuboso o cubierto con chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales y sin descartar granizo.

Temperaturas de madrugada con pocos cambios y diurnas en descenso localmente notable, viento entre flojo y moderado de dirección variable y posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a la tormenta.