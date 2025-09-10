El tiempo hoy, miércoles 10 de septiembre, en Baleares

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet) prevé para este miércoles, 10 de septiembre en Baleares, intervalos nubosos con algún chubasco ocasional que puede ir acompañado de tormenta, y ser localmente fuerte, preferentemente en el este de Mallorca, tendiendo a lo largo de la tarde a poco nuboso.
Las temperaturas no registrarán cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento será entre flojo y moderado de componente norte con brisas costeras girando a partir de la tarde a suroeste.