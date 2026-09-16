El tiempo hoy, miércoles 16 de septiembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielo poco nuboso aumentando por la tarde a intervalos nubosos, con algunos chubascos por la tarde en la mitad sur de Mallorca que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.
Temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas. En Menorca, viento flojo a moderado del norte y nordeste aumentando a moderado; en el resto, viento flojo variable con brisas costeras, tendiendo a entre flojo y moderado del nordeste.