El tiempo hoy, sábado 22 de noviembre, en Baleares

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado intervalos nubosos sin descartar algunos chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de granizo pequeño, tendiendo al mediodía a cielo poco nuboso.
El viento será moderado a fuerte del noroeste con rachas de 70 a 80 km/h en Menorca, disminuyendo durante la tarde a entre flojo y moderado de componente oeste.
Cota de nieve 600 metros subiendo, temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ligero ascenso. Se prevén heladas débiles locales en cotas altas de la sierra de Tramuntana y por la noche en otras zonas de Mallorca.