El tiempo hoy, viernes 28 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo nuboso en la mitad este del archipiélago hasta la mañana.
Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Alguna helada débil local preferentemente en Mallorca. Viento flojo a moderado del norte y noroeste, con algún intervalo de fuerte en Menorca de madrugada, girando a partir de la tarde componente oeste.