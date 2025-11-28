El tiempo hoy, viernes 28 de noviembre, en Baleares

El tiempo hoy, viernes 28 de noviembre, en Baleares. - AEMET
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 8:57

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo nuboso en la mitad este del archipiélago hasta la mañana.

   Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Alguna helada débil local preferentemente en Mallorca. Viento flojo a moderado del norte y noroeste, con algún intervalo de fuerte en Menorca de madrugada, girando a partir de la tarde componente oeste.

