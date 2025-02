Todos los grupos menos el PSOE apoyan un documento para reclamar al SEPES cambios en la planificación de Son Busquets

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos municipales salvo el PSOE han suscrito este jueves un documento impulsado por ARCA y Jóvenes Arquitectos de Mallorca (JAM) para reclamar a la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) cambios en la planificación de Son Busquets.

La propuesta iba a ser debatida en el pleno de este jueves en forma de moción, aunque por motivos procedimentales no ha podido ser incluida en el orden del día, por lo que se debatirá en el próximo pleno, aunque se enviará una carta a la entidad con las propuestas.

En todo caso, PP, Vox, MÉS per Palma y UP han aceptado la propuesta. Desde JAM, Erik Herrera, que ha intervenido en el pleno, ha lamentado que el PSOE no sume, hecho han considerado "incomprensible".

El acuerdo incluye adaptar la edificación al entorno próximo y defiende que los edificios tienen que estar adaptados en cuanto a su altura y volumen al nuevo entorno, tanto en relación con los edificios de las calles de su perímetro como en relación con las naves preexistentes que se conservan en el interior.

Piden también preservar el mayor número de edificaciones, la memoria del lugar y elementos singulares de interés, conservando el mayor número posible de naves y elementos singulares, además de los edificios existentes como la fachada a la carretera de Valldemossa, la nave más grande y el conjunto de naves situadas a la zona central.

ARCA y JAM proponen que los nuevos equipamientos estén vinculados a las naves existentes y con un entorno pacificado. Las dos entidades reclaman un espacio público que preserve la máxima vegetación posible y el equilibrio de usos que garantice la calidad de vida del barrio.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha lamentado que el PSOE haya preferido ponerse de lado del SEPES y del Gobierno central "en vez del lado de los palmesanos". El edil ha expresado el deseo de "llevar a Madrid" el mayor consenso posible en relación a esta cuestión.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha afirmado que es el PP el que está jugando con Son Busquets y con la vivienda y ha acusado al equipo de gobierno de "hablar más de Pedro Sánchez que de la vivienda". el socialista ha justificado el voto favorable al avance presentado por el SEPES "porque quieren que se tramite" y que se abrirá un proceso de exposición pública en el que se podrán aportar mejoras. "Votaremos a favor de cualquier mejora que se lleve al pleno", ha insistido.

El portavoz del PSOE ha acusado al PP de utilizar "cualquier excusa" para boicotear el único proyecto de vivienda que se a ver esta legislatura.