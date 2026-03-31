Todos los grupos piden al Govern un refuerzo del modelo público de cuidados y la apertura de varios centros de día

Archivo - Vista general del Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una moción que insta al Govern a reforzar el modelo público de cuidados y a poner en marcha inmediatamente los centros de día de Badia Gran, Porreres, Santa Ponça, Alaró y Miquel Mir.

Estos son algunos de los pocos puntos de la iniciativa socialista que han salido adelante por unanimidad en la sesión plenaria de este martes.

El socialista Omar Lamin, que ha defendido la moción, ha calificado el plan de infraestructuras sociosanitarias presentado por el Govern hace unas semanas como "humo". "El plan es un 'power point' subido a la página web de la Conselleria ayer a las 18.30 horas", ha asegurado.

Entre otras cuestiones, ha reclamado la apertura de centros de día ya finalizados y ha reprochado que se planifiquen infraestructuras en zonas inundables.

En esta línea se han pronunciado las diputadas de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Marta Carrió y Joana Gomila, respectivamente, quienes han considerado insuficiente el plan de infraestructuras.

Según Carrió, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, tiene la agenda "llena de inauguraciones hasta 2027", pero el conseller del ramo en la próxima legislatura no inaugurará ninguna nueva infraestructura.

La menorquinista, igualmente, ha criticado que no se planifiquen mejoras en las residencias de Ciutadella y que el documento no se haya consensuado con los grupos parlamentarios.

De su lado, el 'popular' Pedro Manuel Álvarez ha considerado que hay algunos puntos de la moción "desconectados de la realidad administrativa y de la infrafinanciación estatal". "Compartimos necesidad reforzar modelo público de cuidados", ha afirmado.

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha argumentado que su grupo ha dado apoyo a las puntos que "realmente" buscan mejorar la eficiencia del servicio. No obstante, ha agregado, Vox "no participará en decisiones basadas en intereses partidistas".