Together for the Med publica su primer documental sobre la vida de tres activistas en la conservación del Mediterráneo

El cartel del documental 'Centinelas del Mediterráneo'. - TOGETHER FOR THE MED



PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red de más de 45 ONG Together for the Med publica su primer documental para ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida de tres activistas que luchan por la conservación de la biodiversidad marina en el mar Mediterráneo.

En una nota de prensa, Together for the Med ha detallado este miércoles que el documental 'Centinelas del Mediterráneo', que cuenta con una duración de 30 minutos, pretende unir fuerzas, concienciar y movilizar a la sociedad acerca de los problemas de conservación del mar Mediterráneo a través de tres historias reales.

En este sentido, combina los conocimientos de los científicos de campo con las vivencias de los pescadores que se movilizan para la protección del Mediterráneo.

La pieza audiovisual presenta a la científica Nicole Godsil, que alerta de que la biodiversidad y la sostenibilidad del sector pesquero disminuirá; al buzo y oceanógrafo de Túnez Yassine Sghaier, y a Issac Moya, que lucha desde su pequeño barco pesquero por la pesca sostenible en España.

UNA ONG BALEAR DE PROTECCIÓN MARINA

Una de las 40 entidades que forma parte de Together for the Med es la Fundación Marilles, una ONG balear que se dedica a la conservación del mar y de las costas de Baleares.

Marilles tiene el objetivo de difundir las buenas prácticas y conocimientos que ya existen en las Islas, como el establecimiento de reservas marinas de pesca, la legislación sobre las praderas marinas y proyectos de colaboración como el Informe Mar Balear, el programa de ciencia ciudadana Marina de Observadores del Mar y el concurso de fotografía submarina MAR.

"Marilles centra su trabajo en Baleares para que sea un referente de conservación marina a nivel mundial, pero siempre con una perspectiva mediterránea", ha explicado el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban.

Respecto a la producción del documental, ha corrido a cargo de la colaboración de la Fundación MAVA y BlueSeeds, que ha supervisado la pieza en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la agencia de comunicación ImagéO.