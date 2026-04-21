Toni R. Juncosa y Alba Noguera, los primeros escritores del programa de residencias poéticas de la Casa Blai Bonet 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS

Los escritores Toni R. Juncosa (Badalona, 1991) - y Alba Noguera (Palma, 1997) han sido seleccionados para ser los primeros participantes del programa de residencias poéticas de la Casa Blai Bonet en 2026.

Juncosa es poeta, traductor y profesor universitario, reconocido con diversos premios y con una destacada trayectoria tanto en el ámbito creativo como en el académico, mientras que Noguera es escritor y gestor cultural, autor de la novela 'Monument', galardonada con el Premi Antoni Vidal Ferrando de Narrativa 2025.

La iniciativa, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, tiene como objetivo fomentar la creación literaria en lengua catalana y consolidar la isla como un espacio de referencia para la poesía contemporánea.

En el marco de este programa, el presidente insular, Llorenç Galmés, y la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, visitaron ayer a los residentes de la primera estancia de creación poética de 2026 y destacaron la importancia de esta línea de ayudas culturales.

"Este programa nace con la voluntad de convertir Mallorca en un punto de encuentro para la creación literaria y el pensamiento contemporáneo", dijo Galmés. "Apostamos por ofrecer oportunidades reales a los creadores y creadoras, generando espacios donde puedan desarrollar su trabajo en condiciones óptimas y en contacto con la ciudadanía", añadió Roca.

El programa de residencias poéticas 2026 prevé un total de seis estancias a lo largo del año que permitirán que 14 personas se beneficien de estas becas.

Las residencias se desarrollan en la Casa Blai Bonet de Santanyí, un centro dedicado íntegramente a la poesía que combina la función de museo con la de laboratorio de creación contemporánea.