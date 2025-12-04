Toni Miralles toma posesión como nuevo alcalde de Montuïri

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El socialista Toni Miralles ha tomado posesión este jueves como nuevo alcalde de Montuïri, relevando a Paula Amengual (MÉS per Mallorca) en virtud del acuerdo de gobernabilidad alcanzado en 2023.

Miralles, que hasta ahora era primer teniente de alcalde y gestionaba las áreas de Educación, Promoción Económica, Ferias y Mercados, Fiestas y Deportes, Comunicación, Modernización y Mantenimiento, ha tomado posesión de su cargo en un pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado esta tarde.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo alcalde para el siguiente año y medio ha destacado su "honor profundo y orgullo inmenso". "Hoy damos un paso importante que asumo con ilusión, compromiso y respeto", ha subrayado.

Igualmente, ha destacado el "simbolismo histórico del momento" ya que hace casi 40 años que Montuïri no tenía un alcalde socialista, en recuerdo del 'felanitxer' Joan Miralles. Así, ha sostenido que asume la responsabilidad "con respeto hacia aquella etapa y con el compromiso de representar los valores con dignidad, proximidad y servicio público".

También ha puesto en valor la importancia del trabajo conjunto y la unidad institucional, remarcando que "nada de lo conseguido estos años" por los socialistas "ha sido fruto de una sola persona". "Ha sido el resultado del trabajo compartido, de la cooperación leal y del diálogo constante", ha afirmado.

En cuanto a la identidad cultural y el tejido asociativo del municipio, Miralles ha resaltado la cultura, las fiestas y las entidades como "un pilar esencial" y ha agregado que el tejido asociativa y comercial "da vida, participación y energía al municipio".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana y a la mirada hacia el futuro: "Seré el alcalde de todas y todos, me comprometo a escuchar, dialogar y actuar con equidad, con la mirada puesta siempre en el bien común".

Según ha informado el grupo socialista, al pleno han asistido también la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández; el presidente de la formación, Tolo Aguilar, y los secretarios de organización del PSIB, Cosme Bonet, y de la FSM, Ares Fernández.

También han participado otros socialistas, como Catalina Cladera, Mercedes Garrido, Bea Gamundí, Jaume Mateu, Joan Méndez y Miquel Àngel Coll.