La tormenta deja 74 l/m2 en la zona del aeropuerto de Ibiza en las últimas 12 horas

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tormenta en Ibiza ha dejado hasta 74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de la isla en las últimas 12 horas, según ha informado Aemet Baleares en sus redes sociales.

Además, durante las últimas 12 horas, también se han acumulado 66 l/m2 en Sant Antoni; 54 en Ibiza; 23 l/m2 en el municipio de Sant Joan y 9 en la zona de Es Ca Marí, en Formentera.

En la isla de Mallorca, durante las últimas 12 horas se han acumulado 41 l/m2 en Santanyí; un total de 33 l/m2 en Porreres; 25 en Portocolom; 15 en Llucmajor; 10 litros en Manacor y 5 l/m2 en Palma.