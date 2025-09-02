El Toro de Osborne de Algaida amanece pintado con una bandera de Palestina

Toro de Osborne pintado con la bandera de Palestina - VOX

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Toro de Osborne ubicado en Algaida ha amanecido este martes pintado con una bandera de Palestina.

Se trata de la segunda pintada de este año, después que el pasado febrero apareciera sobre la figura 'Rich foreign property buyers go to hell' --extranjeros ricos compradores de propiedades, idos al infierno--.

Según ha denunciado públicamente el regidor de Vox en el municipio, Miguel Martínez, no es la primera vez que esta figura sufre pintadas y, por ello, exigirá al equipo de gobierno que "se actúe con firmeza".

A su parecer, esta pintada es "un atentado contra la cultura, historia y símbolos". "No vamos a permitir que unos pocos radicales utilicen el vandalismo como herramienta política, mancillando un emblema que pertenece a todos los españoles", ha agregado.

En un comunicado este martes, los de Santiago Abascal han reclamado que se investiguen los hechos y que se identifique a los responsables. "Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación", ha insistido el regidor.