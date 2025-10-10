Tortugas marinas en Baleares: encuentran un nuevo nido en Menorca

MENORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este viernes del hallazgo en Menorca del tercer nido de tortuga marina de esta temporada en Baleares, en esta ocasión, en la playa de Cala Calderer, en la localidad de Es Mercadal.

El personal del hotel Vestige Son Vell dio aviso el miércoles a los técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca, que se desplazaron hasta la cala y descubrieron un ejemplar recién nacido de la especie 'Caretta caretta'. Durante esta inspección se identificaron numerosos rastros de crías de tortuga marina en la arena, de manera que se alertó al personal del Departamento de Fauna Marina del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares de Mallorca, que se trasladó ayer jueves hasta la zona.

Finalmente, se pudo localizar el nido y el resultado ha sido el hallazgo de 25 crías de tortuga marina vivas, cuatro huevos aún por eclosionar y 66 huevos ya eclosionados, de los que habrían salido las tortugas nacidas previamente.

Estas crías han sido trasladadas al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura, unas instalaciones de Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera en el puerto de Andratx, para formar parte del programa de Head Starting, en el cual permanecerán durante unos diez meses antes de ser introducidas en el mar. Por su parte, los huevos sin eclosionar se han trasladado a una incubadora artificial para controlar su evolución.

Desde el Govern han destacado que la colaboración del hotel ha sido clave para hacer posible el acceso de los técnicos a la cala, al tratarse de una zona de difícil acceso, facilitando los medios necesarios para que el personal especializado pudiera llegar con seguridad y llevar a cabo las tareas de comprobación y exhumación del nido.

Con este hallazgo, ya son tres los nidos de tortuga marina localizados esta temporada en Baleares, lo que apunta al archipiélago como una zona de nidificación relevante para la especie en el Mediterráneo occidental. Con nidos registrados en Mallorca, Ibiza y ahora también en Menorca, casi cada isla ha acogido este año un punto de puesta de Caretta caretta. En el caso de Menorca, en concreto, es el tercer nido detectado, ya que en 2020 se localizaron dos casos de nidificación en la isla.

El Govern ha recordado que se trata de una especie vulnerable y protegida, por lo que es fundamental avisar inmediatamente al 112 ante cualquier indicio ya sea una tortuga marina haciendo un nido, un rastro o, como en este caso, el hallazgo de crías en la playa. "Esta información es clave para garantizar su protección en Baleares, así como para seguir de manera rigurosa la evolución de las nidificaciones, orientar las medidas de conservación y aumentar el conocimiento científico sobre la especie en el Mediterráneo occidental", han concluido.