Un total de 18.024 profesionales educativos de Baleares reciben en su nómina el aumento retroactivo del 2,5%

Archivo - Dos niñas el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18.024 profesionales educativos de Baleares han recibido en su nómina del mes de marzo el aumento retroactivo del 2,5% a partir del año 2025 anunciado para todos los trabajadores públicos el pasado mes de diciembre.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, aunque esta medida se anunció en diciembre, ha sido en la nómina de este mes cuando han recibido el 2,5% correspondiente a los 12 meses de 2025. Desde el pasado mes de enero los docentes ya cobran el aumento del 2,5% en su nómina.

Este incremento supone un gasto total de 20,27 millones de euros, de los cuales 2,946 millones de euros corresponden a la Seguridad Social.

De forma simultánea al anuncio del aumento del 2,5%, también se anunció una subida del 1,5% del sueldo, esta última correspondiente a 2026. Este incremento salarial del 1,5% empezó a contabilizarse desde enero, pero se aplicará en las nóminas mensuales a partir de mayo. En este mes se añadirá tanto el 1,5% correspondiente a mayo, como todos los atrasos acumulados de enero, febrero, marzo y abril.

La Conselleria ha asegurado que esta actualización de las nóminas de los profesionales educativos de acuerdo con la regulación y los acuerdos alcanzados con los agentes sociales demuestra su voluntad por reconocer el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores del sistema educativo.