Un total de 21 alumnos de las Pitiusas inicia el Programa de Enseñanzas Integradas en el Conservatorio

El conseller de Educación, Antoni Vera, durante una visita al Conservatorio de Ibiza - CAIB

IBIZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 alumnos de Ibiza y Formentera cursan por primera vez el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, los estudios han sido implantados durante este curso escolar con el objetivo de ofrecer una educación integral y adaptada a las necesidades del alumnado con vocación por la música y la danza.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y el director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, han visitado el Conservatorio para conocer de primera mano el funcionamiento de estos nuevos estudios, que se imparten en un aula específica para el alumnado dentro de las instalaciones del centro. Este espacio cuenta con el profesorado necesario, así como con zonas adecuadas para el descanso y el esparcimiento.

La integración progresiva de las enseñanzas de secundaria y bachillerato artístico se desplegará a lo largo de los próximos cursos, consolidando un proyecto que pretende dar respuesta a las necesidades reales de los jóvenes talentos artísticos de las Baleares.