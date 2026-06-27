Un total de 22 estudiantes de Palma reciben un diploma por participar en un programa para evitar el abandono escolar

Acto de entrega de los diplomas a los estudiantes participantes en el programa PISE para evitar el abandono escolar. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 estudiantes de Palma han recibido el diploma como participantes en el Programa de Intervención Socioeducativa de Escolarización (PISE) durante el curso 2025-2026, que trata de combatir el abandono escolar.

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años para favorecer la reinserción en el sistema educativo de aquellos que se han desmotivado con los estudios, tienen problemas de absentismo y están en situación de vulnerabilidad social.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha indicado que este programa se desarrolla mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos --en este caso, con el Ayuntamiento de Palma--, que participan en el seguimiento del alumnado y en la búsqueda de empresas o entidades colaboradoras.

El PISE combina la formación académica con estancias en entornos laborales y actividades socioeducativas, con el objetivo de ofrecer una formación "más práctica, funcional y competencial que favorezca la continuidad educativa y el desarrollo personal del alumnado".

La organización del PISE prevé que el alumnado mantenga la vinculación con el centro educativo. Para ello, debe cursar, como mínimo, seis horas semanales de materias académicas, incluida la tutoría, y dos horas adicionales dedicadas a contenidos transversales como las competencias sociales, emocionales y ciudadanas, la prevención de conductas de riesgo, la coeducación y las habilidades relacionadas con el entorno laboral.

Las estancias formativas en empresas se complementan con un seguimiento coordinado entre el tutor del centro educativo y el educador social municipal. Este último es el encargado de localizar las empresas colaboradoras, realizar el seguimiento del alumnado en los puestos de trabajo y actuar como enlace entre el centro y la empresa.

Con esta iniciativa, la Conselleria pretende reforzar una vía educativa adaptada a las necesidades del alumnado con mayor riesgo de desvinculación escolar, al favorecer su permanencia en el sistema educativo y mejorar sus oportunidades de formación e inserción sociolaboral futura.