Un total de 260 jóvenes de Mallorca participan en las jornadas de 'Jóvenes en la nieve' del Consell

El programa 'Jove per la Neu' 2026, en el que 260 jóvenes han viajado a Andorra para aprender a esquiar. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 jóvenes de Mallorca de entre 18 y 30 años han participado en la nueva edición del programa 'Jóvenes en la nieve 2026' del Consell, que incluye cuatro días de clases con monitores de esquí o snowboard.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, el programa también incluye el alquiler completo de material técnico y el acceso a las pistas, así como alojamiento y manutención durante toda la estancia.

La edición de este año ha contado con más de 2.000 solicitantes para las plazas disponibles, que posteriormente se han distribuido en cuatro turnos para esquiar en Andorra.

Desde su inicio, el programa ha experimentado un crecimiento constante, ya que en la primera edición contó con solo 61 plazas y, año tras año, se ha ido ampliando hasta alcanzar este año los 260 participantes.

Al último día de las jornadas ha acudido el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, para conocer la experiencia de los jóvenes. "Hay que consolidar lo que funciona y ajustar lo que sea necesario para que el programa continúe creciendo con calidad", ha apuntado.

Además, ha señalado que "este programa demuestra que cuando se ofrecen propuestas bien organizadas, accesibles y pensadas para los jóvenes, la respuesta es clara". "No se trata solo de pasar una semana en la nieve, sino de facilitar una experiencia que les permite ganar autonomía y relacionarse con otros jóvenes", ha concluido.