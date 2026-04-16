Un total de 35 niños y adolescentes están en lista de espera de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 niños y adolescentes están actualmente en lista de espera para iniciar tratamiento en la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi).

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha dado esta cifra en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, en la que ha comparecido para responder a varias preguntas de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió.

Según ha explicado, la lista de espera para iniciar tratamiento en este servicio se ha reducido "considerablemente" desde diciembre de 2025, cuando había 52 casos en lista de espera.

"Evidentemente consideramos que son datos muy elevados, teniendo en cuenta las características y la sensibilidad de este servicio y la atención prioritaria que estos niños y niñas y adolescentes necesitan", ha afirmado.

Por ello, ha agregado, la Conselleria está trabajando para crear siete nuevas plazas y poder reducir al máximo la lista de espera. En concreto, se crearán cinco plazas en Mallorca, una en Eivissa y otra en Menorca.

Mientras se tramitan estas plazas, se ha puesto en marcha la contratación de una ampliación del servicio para reducir la espera por derivación.

Por su parte, la ecosoberanista ha considerado "una auténtica barbaridad" que haya 35 casos en lista de espera y ha mostrado su preocupación por el hecho de que la consellera no haya facilitado los datos correspondientes a diciembre de 2024.

En este sentido, Fernández ha indicado en la Comisión que no puede responder a esta pregunta porque la Conselleria no dispone de los datos en este periodo.