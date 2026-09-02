Un total de 60 adolescentes participan en un programa de multiaventuras del Consell de Mallorca

El grupo de adolescentes de 15-17 años del programa 'Multiaventures Júnior' en Cantabria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 adolescentes de 15 a 17 años están participando en la segunda edición del programa 'Multiaventuras Júnior', impulsado por el Consell de Mallorca, que se desarrolla desde 31 de agosto hasta el 4 de septiembre y que combina actividades de aventura, deporte y convivencia.

La institución insular ha señalado este miércoles en un comunicado que el grupo de jóvenes se ha desplazado a Cantabria para disfrutar de una semana de ocio al aire libre.

Durante la estancia, los adolescentes participan en un programa que incluye surf, barranquismo con rápel, hípica, senderismo, tirolina, canoas y guerra de pintura. Se trata de actividades pensadas para que descubran nuevos entornos, afronten retos y compartan la experiencia con otras personas de su edad.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que se trata del primer programa del Consell que permite a los jóvenes de 15 a 17 años "salir de la isla para vivir una experiencia de estas características, ganar autonomía, hacer nuevas amistades y disfrutar de cinco días de aventura y convivencia".

Los 60 adolescentes que participan en la segunda edición del programa se suman los 220 jóvenes de 18 a 30 años de 'Multiaventuras Joven', de manera que la programación de ocio al aire libre promovida por el Consell ha congregado a 280 participantes durante este verano.

La estancia tiene una duración de cinco días y cuatro noches e incluye los vuelos directos entre Mallorca y la Península, los traslados en autocar, el alojamiento en régimen de pensión completa, todas las actividades y el seguro de viaje.