Un total de nueve propuestas optan a la renovación de la fachada marítima de Palma y la reforma del edificio GESA

Archivo - Parque del edificio de GESA de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve propuestas han optado al concurso de anteproyectos arquitectónicos para la transformación de la fachada marítima de Palma en un gran complejo cultural y de innovación, mediante la reforma del edificio de GESA y la implantación de nuevos equipamientos públicos, aparcamientos y espacios libres.

Tras la aprobación de las bases del concurso el pasado mes de diciembre, este miércoles a las 14.00 horas ha finalizado el plazo de presentación de anteproyectos, que serán ahora valorados y estudiados por el jurado.

Cabe recordar que este espacio fue adquirido hace un año, en marzo de 2025, por el Ayuntamiento de Palma con el objetivo de recuperar esta parte estratégica del frente marítimo para la ciudad.

El ámbito del concurso, aproximadamente 30.000 metros cuadrados, abarcará desde el espacio en frente de la Muralla Renacentista del Baluard del Príncep hasta el parque de Albert Camús, incluyendo las parcelas aledañas al edificio.

Además, las actuaciones se realizarán respetando el carácter catalogado del edificio principal y sus condicionantes patrimoniales, de modo que se deberá mantener la volumetría existente, la fachada tipo 'muro cortina', la ubicación general de escaleras y accesos, y conservar los elementos originales interiores como pomos y lámparas, incluyendo también los del artista Luis Castaldo.

Atendiendo al planeamiento vigente y la especificación de la catalogación del edificio, el conjunto prevé diferentes usos de carácter cultural, social y administrativo, también con la innovación como elemento clave para la atracción de talento e inversión.

Así, en líneas generales, el complejo debe albergar espacios dedicados al Palma Culture and Innovation Bay, al Instituto Municipal de las Artes, al Centro de Interpretación de la Energía y a la Oficina de Atención a la Ciudadanía.

También integrará la Biblioteca Central Municipal, Ludoteca y Mediateca; archivo municipal; el Centro Cultural de Arte, Creación y Exposiciones; una zona expositiva exterior; un auditorio; y espacios para aceleradoras/incubadoras de empresas.

Estos usos se complementarán con zonas de servicios complementarios a las actividades principales, almacenes, zonas reservadas a los cuartos de instalaciones y mantenimiento, y espacios de residencia comunitaria y talleres temporales de creación e investigación.

Por último, el anteproyecto debe prever aparcamiento y estudiar la relación de la infraestructura verde con la propuesta, especialmente su conexión peatonal con Es Baluard del Príncep y el Palacio de Congresos.