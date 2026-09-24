Trabajadoras de 'escoletes' denuncian que la nueva licitación sigue estancada y piden a Cort que la resuelva

Archivo - Movilización de las educadoras de las 'escoletes' en Palma tras la jornada de huelga. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma han denunciado públicamente que la nueva licitación que tiene que servir para aplicar las medidas acordadas, reducir la precariedad y mejorar el servicio sigue estancada a pesar de que el alcalde, Jaime Martínez, se comprometió a que en febrero de 2026 estaría en marcha.

En un comunicado, los sindicatos UGT y CCOO han lamentado que Cort "acumula meses de retrasos, errores y falta de compromiso con las trabajadoras, incumpliendo su compromiso de tener la licitación en marcha en febrero de 2026".

Estos retrasos, han añadido, han supuesto siete meses más de precariedad y de pérdidas económicas para las trabajadoras. En el caso de las educadoras, han asegurado, la pérdida ya supera los 500 euros mensuales.

Según han recordado, la regidora de Educación, Lourdes Roca, se comprometió a una compensación por las pérdidas provocadas por estos retrasos, pero tampoco ha cumplido este compromiso.

Las organizaciones sindicales han señalado que desconocen el contenido del recurso que ha presentado una de las empresas licitadoras por lo que no valoran los argumentos ni cuestionan su derecho. Sin embargo, sí que han advertido que esta situación vuelve a retrasar el inicio del nuevo contrato y, con él, la aplicación efectiva de todas las mejoras que las trabajadoras consiguieron.

"La máxima responsabilidad que el proceso se lleve a cabo correctamente y dentro de los plazos corresponde a Cort", han argumentado.

CORT TIENE QUE ESTAR A LA ALTURA

Ante este escenario, los sindicatos se han preguntado si el Ayuntamiento ha puesto realmente todos los medios, recursos y diligencia necesarios para culminar esta licitación.

La nueva licitación, han recordado, tiene que ser el punto de partida de un cambio de modelo en la educación 0-3 en Baleares. "Un cambio que supone empezar a reconocer el 0-3 como lo que es, una etapa educativa, dignificar las condiciones laborales de las profesionales y apostar por una atención de más calidad a los niños", han apuntado.

Las organizaciones han reclamado a Cort que ponga todos los medios para que el recurso se resuelva rápidamente y han advertido que si no se resuelve inmediatamente la licitación se retomarán las movilizaciones.